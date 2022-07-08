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Жара и дожди с грозами – прогноз погоды в Казахстане на выходные

Жара и дожди с грозами, прогноз погоды в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 июля 2022 года. Ожидаются дожди с грозами. Также возможно выпадение града, сообщает Zakon.kz.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов неустойчивый характер погоды сохранится практически на всей территории республики. Пройдут дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. РГП «Казгидромет»

На юго-западе и юге страны ожидается пыльная буря, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туман.

Основной фон температуры воздуха днем на западе +30...+38°С, на юго-западе +30...+41°С, на северо-западе +22...+33°С, на севере, в центре +22...+30°С. Повышение температуры воздуха на востоке от +17...+25°С до +23...+31°С, на юго-востоке – от +20...+29°С до +23...+32°С, на юге страны основной фон температуры воздуха +27...+35°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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