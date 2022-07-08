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Спецоперация прошла в Нур-Султане

спецоперация в Нур-Султане Фото: Zakon.kz
Полицейскими задержаны члены преступной группы, осуществлявшие поставку и сбыт наркотических средств на территорию Нур-Султана в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

При въезде в столицу на трассе Караганда-Нур-Султан была задержана автомашина Toyota Estima под управлением 36-летнего водителя, у которого в салоне был обнаружен и изъят гашиш весом более 16 килограммов. Также в машине находились 23-летний организатор преступной группы и 20-летний соучастник.

Наркотики подозреваемые везли из Шу и намеревались продать в столице. Цена данного наркотического средства составила бы на черном рынке 16 миллионов тенге. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Также в ходе спецоперации полицейскими на трассе была остановлена автомашина марки Toyota Camry 50 под управлением 27-летнего водителя, у которого в ходе личного обыска был изъят гашиш.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 ч. 2 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Задержанные содержатся под стражей, ведется следствие.

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Анастасия Стативкина
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