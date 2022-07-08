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Законодательство РК

Неизвестно куда ушли 39 млрд тенге, выделенные для стабилизации цен на продукты

выделенные на стабилизацию цен 39 млрд тенге безрезультатно использованы Фото: Zakon.kz
На заседании коллегии Агентства по противодействию коррупции заявили, что в деятельности социально-предпринимательских корпораций выявлены серьезные коррупционные риски, передает Zakon.kz
Серьезные коррупционные риски – это повсеместное внеконкурсное предоставление земельных участков под реализацию якобы инвестиционных проектов, реализация активов аффилированным лицам по заниженной стоимости. Без видимого результата использовано 39 млрд тенге, выделенных для стабилизации цен на продукты.Антикор

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, озвучивая свой доклад, отметил, что кредиты предоставлялись аффилированным компаниям, контроль за исполнением обязательств отсутствует.

По данным фактам зарегистрировано 11 уголовных дел в отношении должностных лиц СПК. Ущерб составил более 7 млрд тенге. В целом, в работе СПК не реализуется ключевой принцип – стимулировать развитие бизнеса и поддерживать сферы, не занятые частным сектором.Глава Антикора

Бектенов рассказал, как будет регулироваться деятельность социально-предпринимательской корпорации.

Глава Антикора пояснил, что основная прибыль СПК строится на получении процентов с депозитов и продаже имущества. В этой связи Агентством внесены рекомендации по пересмотру их деятельности.

Проведенный мониторинг сферы цифровизации показал, что отечественный рынок информационных технологий монополизирован компаниями, аффилированными с госорганами. Разрабатываются ненужные и дублирующие программы. Каждая третья информсистема, содержащаяся на балансе государства, подлежит списанию (178 из 572). Действующие технологии продаются под видом новых разработок.Олжас Бектенов

По словам Бектенова, государство уже затратило более 400 млрд тенге на цифровизацию. Ежегодно выделяется свыше 20 млрд тенге на содержание систем.

От реализации рекомендаций Агентства ожидаем оптимизацию ежегодных затрат государства и создание равных условий для всех участников отечественного IT-рынка, – заключил председатель Антикора.

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Оксана Житникова
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