Акиматы в Туркестанской области для строительства и ремонта дорог отбирали фирмы без опыта работы

Агентством по противодействию коррупции выявлены системные коррупционные риски в автодорожной сфере Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного 5 декабря 2024 года релиза, в Туркестанской области в ходе анализа процессов строительства и ремонта автомобильных дорог установлены факты необоснованного заключения договоров на 2,2 млрд тенге неконкурентным способом.

"Акиматы отбирали конкретных подрядчиков под предлогом необходимости ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или закупок объектов интеллектуальной собственности. Это позволяло обходить конкурсные процедуры и отдавать предпочтение фирмам без опыта работы и ресурсов. При этом в смету на проведение среднего ремонта необоснованно включали затраты на непредвиденные расходы, что привело к удорожанию работ на 177 млн тенге". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Кроме того, местные исполнительные органы потратили 210 млн тенге на разработку ПСД, которые остались невостребованными.

"По итогам анализа виновные лица, допустившие нарушения процедур госзакупок, привлечены к ответственности, акиматом Туркестанской области исключены непредвиденные расходы по среднему ремонту дорог, также инициированы законодательные изменения, не допускающие разработку ПСД без выделения финансирования", – заключили в пресс-службе Антикора.

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