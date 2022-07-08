Аэропорт Алматы приостановил заправку транзитных рейсов
Фото: Zakon.kz
Аэропорт Алматы приостанавливает заправку рейсов с технической посадкой. Это связано с нехваткой авиационного топлива, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Международного аэропорта Алматы отметили, что приостановка действует, «пока ситуация не улучшится».
В связи с нехваткой местного и импортного топлива и задержкой его доставки, во избежание приостановки регулярных пассажирских и коммерческих грузовых рейсов Международный аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой.Пресс-служба аэропорта Алматы
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