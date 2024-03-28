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Аэропорт Алматы предупредил о задержках рейсов

задержка рейсов, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 19:02 Фото: Zakon.kz
Из-за дождя с грозой и ветра до 30 м/с Международный аэропорт Алматы предупредил о задержках рейсов, сообщает Zakon.kz.

Представители аэропорта обратились к пассажирам.

"Просим пассажиров отнестись с пониманием. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме 24/7", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Алматы во второй половине дня 28 марта обрушился ураган с дождем. Буквально в течение получаса ясное небо сменили черные тучи. О том, что происходило в городе во время непогоды – в материале Zakon.kz.

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Елена Беляева
Алматы
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