Из-за дождя с грозой и ветра до 30 м/с Международный аэропорт Алматы предупредил о задержках рейсов, сообщает Zakon.kz.

Представители аэропорта обратились к пассажирам.

"Просим пассажиров отнестись с пониманием. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме 24/7", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Алматы во второй половине дня 28 марта обрушился ураган с дождем. Буквально в течение получаса ясное небо сменили черные тучи. О том, что происходило в городе во время непогоды – в материале Zakon.kz.