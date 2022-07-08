Глава Антикора раскритиковал старые методы работы Агентства

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов заявил, что, проанализировав систему оценки деятельности, пришел к выводу: в массе показателей нет самого главного – удовлетворенности граждан от работы Антикора, передает Zakon.kz.

Во время заседания коллегии по итогам первого полугодия 2022 года глава Агентства задался вопросом, насколько деятельность Антикора нацелена на решение социально значимых проблем и чувствуют ли граждане и предприниматели результаты работы Агентства по противодействию коррупции.

Мониторинг оперативной обстановки и жалоб показывает, что не всегда, – сказал глава Антикора.

Олжас Бектенов убежден в том, что никакие цифры не могут в полной мере отражать эффективность работы по искоренению коррупции. Он отметил, что ранее при количественной оценке конкретный оперативник вообще не был заинтересован в минимизации коррупции.

Ему в определенной мере было выгодно сохранение коррупционных схем. Ведь это резерв для будущих показателей, для включения в следующий отчет. Самое страшное, что в погоне за показателями иногда преступления выдумывались там, где их нет. При этом забывалось, что каждая цифра в отчетах – это судьба человека, его родных и близких, –сказал председатель Агентства.

Он подчеркнул, что ошибки в определении критериев оценки могут привести к перекосу системы, искаженному восприятию сотрудниками стоящих перед ними задач, а в случае с правоохранительными органами с их арсеналом полномочий последствия от таких перекосов могут быть плачевными.

Многие помнят, как в недавнем прошлом Территориальным департаментам присваивались баллы за привлечение к ответственности должностных лиц. Чем выше ранг изобличенного чиновника, тем выше балл. Это нонсенс! Но так было. Олжас Бектенов

Руководитель Антикора отметил, что согласно проведенному анализу, «в массе наших показателей нет самого главного – удовлетворенности граждан от нашей работы».

Мы как будто не слышим и продолжаем работать на «красивую» статистику. Убежден, что никакие цифры не могут в полной мере отражать эффективность работы по искоренению коррупции. О чрезмерном увлечении статистическими показателями неоднократно говорил и глава государства. Он требует решительно уходить от «арифметической показухи» и ставит перед госаппаратом одну цель – обеспечить благополучие граждан. Но благополучие на бумаге зачастую далеко от реального улучшения ситуации, – считает глава Антикора.

По его словам, сейчас каждый руководитель в угоду цифрам озадачен в первую очередь не решением насущных проблем граждан, а формальным достижением целевых показателей.

Мы больше увлечены самим процессом, нежели реальным результатом. В итоге на фоне благополучной статистики реальное улучшение ситуации с коррупцией не столь очевидно. Олжас Бектенов

Спикер подчеркнул, что работа до сих пор оценивается по принципу «больше/меньше». Делай что хочешь, но выяви больше преступлений, чем в прошлом году.

«Палочная» система подталкивает к получению нужного результата всеми возможными способами. Этому, к сожалению, немало примеров, которые у всех на слуху. <…> Именно с «палочной» системой напрямую связано повальное, не всегда обоснованное вовлечение госслужащих в уголовную орбиту. С этим надо решительно заканчивать. Людей абсолютно не волнуют показатели выявленных преступлений и задержанных лиц, если они не видят эффекта от этого, когда нет реальных улучшений. Но если критерии выставлены по количеству выявленных преступлений, то большие цифры могут создать видимость успешной работы, – добавил Бектенов.