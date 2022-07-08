Спецоперации КНБ: изъяты наркотики на 1,3 млрд тенге

В Комитете национальной безопасности подвели итоги за июнь 2022 года: проведена 21 антинаркотическая операция, в том числе, совместно со спецслужбами и правоохранительными органами России, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточнили, что за это время ликвидированы 6 международных и 12 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность трех подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.

Кроме того, в ходе спецопераций задержан 31 участник наркоструктур.

Также отмечено, что из незаконного оборота изъято 120,6 кг наркотиков, в том в числе, 61,8 кг синтетических наркотиков (эквивалентных 206 тыс. «разовых доз»), 6 кг марихуаны, 52,7 кг гашиша. Кроме того, выведено из оборота 6000 таблеток экстази и более двух тонн химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ.