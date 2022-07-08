Время совершения айт намаза по Казахстану
Фото: Zakon.kz
В этом году Курбан айт пройдет с 9 по 11 июля. Редакция Zakon.kz публикует расписание намаза в городах и регионах Казахстана.
В городе Алматы, Алматинской Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской областях, Талдыкорганском регионе праздничный намаз состоится 9 июля в 6:30.
В Шымкенте и Туркестанской области – в 06:40.
В Нур-Султане, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, в окрестностях Семея и Усть-Каменогорска – в 07:00.
В Костанайской области – в 07:30.
В Кызылординской области – в 06:00.
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