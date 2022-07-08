Время совершения айт намаза по Казахстану

Фото: Zakon.kz

В этом году Курбан айт пройдет с 9 по 11 июля. Редакция Zakon.kz публикует расписание намаза в городах и регионах Казахстана.

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