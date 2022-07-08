Опоры LRT выдержат столичные морозы – Алтай Кульгинов
Фото: Zakon.kz
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов заверил, что бетонные конструкции будущего проекта LRT выдержат нагрузку и столичные морозы, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы видим, что общество беспокоится. Это правильно. Инженерные конструкции проходили экспертизу, проект разрабатывается экспертами, строителями, инженерами. Нагрузка на опоры, погодно-климатические условия – все это учитывается. Подобные климатические условия в Канаде, туда наши специалисты выезжали, там есть LRT. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов
Градоначальник заверил, что бетонные опоры сделаны из качественных материалов, вес одной составляет около 200-220 тонн. Качество установки было проверено специалистами.
Там многократно проводился контроль. Главный вопрос на сегодня –достроить этот проект, – добавил Кульгинов.
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