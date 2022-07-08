Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Опоры LRT выдержат столичные морозы – Алтай Кульгинов

Алтай Кульгинов Фото: Zakon.kz
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов заверил, что бетонные конструкции будущего проекта LRT выдержат нагрузку и столичные морозы, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы видим, что общество беспокоится. Это правильно. Инженерные конструкции проходили экспертизу, проект разрабатывается экспертами, строителями, инженерами. Нагрузка на опоры, погодно-климатические условия – все это учитывается. Подобные климатические условия в Канаде, туда наши специалисты выезжали, там есть LRT. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Градоначальник заверил, что бетонные опоры сделаны из качественных материалов, вес одной составляет около 200-220 тонн. Качество установки было проверено специалистами.

Там многократно проводился контроль. Главный вопрос на сегодня –достроить этот проект, – добавил Кульгинов.

Читайте также

Кульгинов объяснил отказ от салюта в честь Дня города

Кульгинов про работу: Я не устал

На 146 проблемных участках столицы решен вопрос с подтоплениями

Тамила Языкова
Кульгинов Алтай Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
средневзвешенный курс в обменниках
Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
астрология гороскоп мужчины сердце
Топ-3 мужских знака зодиака с «холодным сердцем»
теннисистка
Рыбакина после выхода в финал Wimbledon: Не могу поверить, что это все реальность
археологи нашли уникальную находку, пещера Туттыбулак
Уникальную находку обнаружили археологи в Туркестанской области
Снялся с Уимбилдона
Рафаэль Надаль снялся с полуфинала Уимблдона
расходы Казахстан население
В каком регионе Казахстана жизнь обходится дороже
Стала самой молодой миллиардершей
34-летняя Рианна стала самой молодой женщиной-миллиардером
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления