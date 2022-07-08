Зараженная рыба внешне не отличается от здоровой: описторхоз снова выявили в СКО

На территории Северо-Казахстанской области за 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 13 случаев описторхоза. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля СКО отмечают, что регистрация заболевания осталась на том же уровне, что и в прошлом году, передает Zakon.kz.

Заражение человека происходит при употреблении в пищу сырой (талой, замороженной), недостаточно прожаренной и слабо просоленной, вяленой рыбы, в которой присутствуют личинки гельминтовописторхиса.

Описторхоз – паразитарное заболевание, вызываемое плоским червем, имеющим научное название «двуустка сибирская или кошачья (Opisthorchisfelineus)». Заболевание протекает с частыми обострениями, отличается длительным течением.

Носителем паразита может быть и человек, и домашние животные. При описторхозе поражаются такие органы, как желчный пузырь, протоки поджелудочной железы, желчные протоки печени.

Личинками описторхоза поражаются лишь рыбы семейства карповых — язь, елец, чебак, плотва европейская, вобла, линь, красноперка, сазан и лещ, карп, карась. В одной рыбе может быть до 7 тысяч личинок. Поскольку они заметны лишь под микроскопом, зараженная рыба внешне ничем не отличается от здоровой.

Для того чтобы избежать заражения описторхозом, необходимо:

варить рыбу не менее 15-20 минут с момента закипания;

жарить ее 15-20 минут, порезав небольшими кусочками, лучше под крышкой;

рыбный пирог запекать не менее 40 минут в духовке;

отказаться от употребления малосоленой рыбы и строганины.

Ни в коем случае нельзя скармливать сырую рыбу или ее внутренности домашним животным, так как повышается риск их инфицирования. Животные могут стать источником распространения описторхоза.

При разделке рыбы и резке продуктов, употребляемых без обработки, следует использовать разные разделочные доски. Не рекомендуется покупать рыбу в местах стихийной торговли.