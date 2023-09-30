25 случаев бруцеллеза зарегистрировали в ВКО с начала года

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Сауле Слямгазина рассказала, что за 8 месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 25 случаев бруцеллеза, сообщает Zakon.kz.

По словам Слямгазиной, заболеваемость выявлена на 7 территориях области,

"8 случаев в Зайсанском районе, по 5 случаев в Тарбагатайском районе и Усть-Каменогорске, в Курчумском районе – 3 случая, в Уланском 2 случая и по 1 случаю в городе Риддере и Глубоковском районе. Также зарегистрировано 4 случая заболеваемости бруцеллезом среди детей до 14 лет. Среди подростков болезнь не регистрировалась", - сказала спикер.

Источниками заражения людей бруцеллезом послужили сельскохозяйственные животные, один больной выявлен как донор.



Вместе с тем, в области с начала года в городе Усть-Каменогорске было зарегистрировано одно подозрение на сибирскую язву.

"Все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены. На основании клинических данных и отрицательных результатов лабораторных исследований диагноз был снят", - отметила Слямгазина.

Кроме того, за 8 месяцев 2023 года в лечебно – профилактические учреждения области обратились 1418 пострадавших от укусов, оцарапываний и ослюнений животными.

"Всем пострадавшим был назначен курс антирабических прививок, в 3 случаях имел место отказ от иммунизации, в 1 случае - прекратил получать профилактические прививки самовольно", - добавила заместитель руководителя ДСЭК ВКО.

Во всех районах и городах области ежегодно проводится плановая профилактическая иммунизация против бешенства контингента "группы риска", за текущий период 2023 года привито 274 человека.

А по информации ветеринаров, с начала года по ВКО зарегистрированы 5 очагов по бешенству. Там были введены ограничительные меры.

"Источником болезни являются дикие плотоядные. По договоренности с местными охотниками была отловлена дикая лиса и исследована на бешенство, которая была подтверждена в лаборатории. В марте были зарегистрированы 3 очага по оспе МРС в Катон-Карагайском районе. В данных очагах вакцинированы 8500 голов восприимчивых животных, проведены вынужденная и заключительная дезинфекции".

Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в правительстве 26 сентября сообщила, что по Казахстану есть 32 подтвержденных случая заражения сибирской язвой.

В начале сентября 15 человек госпитализировали с сибирской язвой в Акмолинской области.