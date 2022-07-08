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В Нур-Султане появится новый район

столица Казахстана Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что в столице уже в скором времени может появиться новый район из-за большого наплыва жителей, передает корреспондент Zakon.kz.
Есильский район нам придется в ближайшее время делить на два. Именно в этом районе количество населения с каждым годом растет, потому что там идет новая застройка. За предыдущие три года официально свыше 100 тыс. человек было зарегистрировано, — сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.  

Градоначальник отметил, что при открытии в районе проживало всего 68 тыс. человек, сейчас количество жителей близится к 350 тыс. Если такая динамика продолжится, то нужно будет предпринимать меры.

Это необходимо для удобного администрирования. Когда растет население, то растет нагрузка на социальную, инженерную инфраструктуру. К какому-то моменту я думаю, что нужно будет устанавливать лимит. Все нужно содержать, потому что в будущем это будет отражаться на качестве жизни в перспективе. Алтай Кульгинов

По словам акима, население столицы стремительно растет. До 2035 года количество астанчан увеличится до 2,4 млн.

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Тамила Языкова
Кульгинов Алтай Нур-Султан
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