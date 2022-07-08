Инвестпроекты Караганды: какие новые предприятия появились в регионе?
Глава правительства ознакомился с работой ряда промышленных, инфраструктурных и социальных объектов региона, а также ходом реализации новых инвестиционных проектов.
Крупнейший по промышленному потенциалу регион все так же остается центром важных для страны производств. Какие новые предприятия появились в области за последние годы? По данным Банка развития Казахстана, только по их линии в регионе профинансировано пять масштабных проектов общей стоимостью 299 млрд тенге.
Фото: АО БРК
Фото: АО БРК
Asia FerroAlloys (ранее Qaz Carbon) специализируется на производстве кокса для ферросплавных заводов, а также стальном и чугунном литье. Предприятие, созданное в 2017 году в Караганде, в мае 2021-го запустило собственную обогатительную фабрику и ферросплавный завод. Сейчас на предприятии трудятся 1600 сотрудников. Продукция компании обеспечивает внутренний рынок, а также экспортируется в страны Европы, Азии и СНГ, в том числе в Японию и Германию.
Также банком было профинансировано расширение Карагандинской ТЭЦ и строительство солнечной электростанции мощностью 50 МВт. Запуск этих предприятий позволил создать в регионе 1500 новых рабочих мест, а налоговые отчисления в государственный бюджет только за 2021 год составили порядка 27 млрд тенге.
Фото: primeminister.kz
Кроме того, на предприятии выпускают школьные автобусы, которые будут передаваться образовательным учреждениям по всей стране. Помимо обеспечения внутреннего спроса завод планирует наладить экспорт техники в Россию, Кыргызстан, Иран, Пакистан и другие страны. Всего на предприятии создано свыше 1000 рабочих мест.
Фото: primeminister.kz
На сегодняшний день на рассмотрении у БРК находится еще 10 карагандинских проектов стоимостью 276 млрд тенге. В основном это проекты ГМК, металлургической отрасли, энергоснабжения и машиностроения.
Среди них четыре завода – завод по строительству автобусов, завод комплексных сплавов, завод по извлечению катодной меди и завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов.
Также финансирование необходимо для строительства второй очереди солнечной электростанции мощностью 50 ВТ. Для региона реализация этих проектов означает появление порядка трех тысяч новых рабочих мест и значительное увеличение отчислений в бюджет.