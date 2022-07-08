Инвестпроекты Караганды: какие новые предприятия появились в регионе?

Премьер-министр РК Алихан Смаилов находится с рабочим визитом в Карагандинской области.

Глава правительства ознакомился с работой ряда промышленных, инфраструктурных и социальных объектов региона, а также ходом реализации новых инвестиционных проектов.

Крупнейший по промышленному потенциалу регион все так же остается центром важных для страны производств. Какие новые предприятия появились в области за последние годы? По данным Банка развития Казахстана, только по их линии в регионе профинансировано пять масштабных проектов общей стоимостью 299 млрд тенге.

Фото: АО БРК

Среди них один из крупнейших в мире Жайремский горно-обогатительный комбинат мощностью переработки до 5 млн тонн руды в год. Он был практически поднят из руин и сейчас является основным производителем и экспортером марганца в Казахстане. Предприятие является градообразующим, создав более 600 новых рабочих мест, а также инвестировав в развитие поселка Жайрем порядка 5 млрд тенге, в том числе на строительство, реставрацию и оснащение социально-культурных объектов.

Фото: АО БРК

Еще одно известное предприятие – YDD Corporation, которое входит в пятерку мировых производителей ферросилиция. Казахстанский завод обеспечивает международные компании в 47 странах мира своей продукцией, которая используется при производстве ледоколов, самолетов и автомобилей. Объем экспорта в 2021 году составил 56 млрд тенге. Постоянной работой обеспечены 650 жителей региона. Проект также известен в регионе благодаря своему экологичному подходу к производству – очищение выбросов в воздух здесь достигает 99%.

Asia FerroAlloys (ранее Qaz Carbon) специализируется на производстве кокса для ферросплавных заводов, а также стальном и чугунном литье. Предприятие, созданное в 2017 году в Караганде, в мае 2021-го запустило собственную обогатительную фабрику и ферросплавный завод. Сейчас на предприятии трудятся 1600 сотрудников. Продукция компании обеспечивает внутренний рынок, а также экспортируется в страны Европы, Азии и СНГ, в том числе в Японию и Германию.

Также банком было профинансировано расширение Карагандинской ТЭЦ и строительство солнечной электростанции мощностью 50 МВт. Запуск этих предприятий позволил создать в регионе 1500 новых рабочих мест, а налоговые отчисления в государственный бюджет только за 2021 год составили порядка 27 млрд тенге.

Фото: primeminister.kz

С 2021 года в регионе начал работу современный высокотехнологичный завод по производству автобусов QazTehna, финансирование которого осуществлялось по линии дочерней организации БРК Фонда развития промышленности Казахстана. Предприятие выпускает автобусы различных модификаций, а также карьерную, строительную и дорожную технику. Производственная мощность предприятия составляет 1200 автобусов и 500 единиц спецтехники в год. Производство должно помочь решить проблему с изношенным казахстанским автопарком.

Кроме того, на предприятии выпускают школьные автобусы, которые будут передаваться образовательным учреждениям по всей стране. Помимо обеспечения внутреннего спроса завод планирует наладить экспорт техники в Россию, Кыргызстан, Иран, Пакистан и другие страны. Всего на предприятии создано свыше 1000 рабочих мест.

Фото: primeminister.kz

Также ФРП поддержал строительство нового завода по выпуску шин в Сарани. Производственная мощность завода на первом этапе составит 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно с доведением в последующем до 9 млн шин в год. Предприятие позволит повысить уровень локализации автомобильного производства и обеспечить импортозамещение шин, а также экспорт до 40% продукции. Запуск проекта намечен на конец 2022 – начало 2023 года. Заемные средства ФРП на покупку оборудования для завода составили 66 млрд тенге, а общая стоимость проекта составила порядка 125 млрд тенге. На заводе будет создано свыше 1100 новых высококвалифицированных рабочих мест. Часть сотрудников уже трудоустроена и проходит обучение и стажировку.

На сегодняшний день на рассмотрении у БРК находится еще 10 карагандинских проектов стоимостью 276 млрд тенге. В основном это проекты ГМК, металлургической отрасли, энергоснабжения и машиностроения.

Среди них четыре завода – завод по строительству автобусов, завод комплексных сплавов, завод по извлечению катодной меди и завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Также финансирование необходимо для строительства второй очереди солнечной электростанции мощностью 50 ВТ. Для региона реализация этих проектов означает появление порядка трех тысяч новых рабочих мест и значительное увеличение отчислений в бюджет.