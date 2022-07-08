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Индонезия меняет условия въезда из-за вспышки COVID-19

Covid-19 Фото: pixabay
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Бали и на острове Ява власти государства вводят изменения в условия въезда, передает Zakon.kz.

Теперь с прилетающих туристов будут требовать сертификат о повторной прививке.

То есть нынешнее условие – въезд только вакцинированным – усложняется. И будет разрешен только ревакцинированным. Сейчас ожидается соответствующий официальный документ. Ассоциация туроператоров России

Правительственное решение в Индонезии вступит в силу через 10 дней.

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Ирина Лукичева
COVID-19 Индонезия
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