Индонезия меняет условия въезда из-за вспышки COVID-19

Фото: pixabay

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Бали и на острове Ява власти государства вводят изменения в условия въезда, передает Zakon.kz.

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