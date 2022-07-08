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Пятидневный траур объявлен в Анголе в связи со смертью Эдуарду душ Сантуша

экс-президент Анголы Фото: Wikimedia
Бывший президент страны Жозе Эдуарду душ Сантуш умер 8 июля в больнице испанского города Барселона в возрасте 79 лет. Указ об общенациональном трауре издал действующий президент Жоау Лоуренсу, передает Zakon.kz.

Сантуш попал в больницу 23 июня после остановки сердца. Врачи сообщили, что у него возникли неврологические осложнения.

Жозе Эдуарду душ Сантуш посвятил свою жизнь Анголе, которой он был предан всей душой. Он сыграл важную роль в борьбе против колониализма и за достижение Анголой независимости, в консолидации ангольской нации, в ее утверждении в международном сообществе, в достижении в стране мира и национального примирения, – цитирует ТАСС Лоуренсу.

Лоуренсу также постановил организовать государственную комиссию по похоронам Жозе Эдуарду душ Сантуша, в которую вошли члены правительства, политические и общественные деятели, представители различных слоев ангольского общества. В ближайшие дни станет известно, когда состоятся похороны.

Душ Сантуш был вторым среди избранных лидеров в мире по сроку пребывания во главе государства (после президента Экваториальной Гвинеи Мбасого, который возглавил свою страну лишь на 1,5 месяца раньше). Он руководил Анголой 38 лет - с 1979 по 2017 год.

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Елена Беляева
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