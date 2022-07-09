Илон Маск отказался покупать Twitter
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо от имени предпринимателя, отправленное главному юристу компании.
На этом фоне акции социальной сети упали примерно на 6%.
В письме юрист Илона Маска Майк Ринглер заявил, что «Twitter не выполнила свои обязательства в соответствии с договором».
Так, Twitter не предоставил Маску деловую информацию, которую он запрашивал, хотя это было прописано в контракте. Речь - о количестве фейковых страниц и спам-аккаунтов. В Twitter уверяли, что таковых насчитывается всего около 5% от общего числа, сам же Маск считал, что их гораздо больше - около 20%.
СМИ отмечают, что по условиям соглашения, Маск должен будет выплатить $1 млрд, если он решит от него отказаться.
В заявлении правления Twitter уже говорится, что оно «намерено закрыть сделку по согласованной цене и на согласованных условиях» и что оно будет добиваться судебного иска для обеспечения выполнения сделки.
Мы уверены, что одержим победу в суде, – говорится в сообщении правления.