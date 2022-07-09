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Илон Маск отказался покупать Twitter

Отказался покупать Twitter Фото: Facebook/Elon Musk
Американский миллиардер Илон Маск разорвал соглашение о покупке компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо от имени предпринимателя, отправленное главному юристу компании.

На этом фоне акции социальной сети упали примерно на 6%.

В письме юрист Илона Маска Майк Ринглер заявил, что «Twitter не выполнила свои обязательства в соответствии с договором».

Так, Twitter не предоставил Маску деловую информацию, которую он запрашивал, хотя это было прописано в контракте. Речь - о количестве фейковых страниц и спам-аккаунтов. В Twitter уверяли, что таковых насчитывается всего около 5% от общего числа, сам же Маск считал, что их гораздо больше - около 20%.

СМИ отмечают, что по условиям соглашения, Маск должен будет выплатить $1 млрд, если он решит от него отказаться.

В заявлении правления Twitter уже говорится, что оно «намерено закрыть сделку по согласованной цене и на согласованных условиях» и что оно будет добиваться судебного иска для обеспечения выполнения сделки.

Мы уверены, что одержим победу в суде, – говорится в сообщении правления.
Константин Вноровский
Маск Илон
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