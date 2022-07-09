Число новых случаев COVID-19 в Казахстане за сутки снова выросло
За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 105;
в Алматы – 119;
в Шымкенте – 29;
в Акмолинской области – 6;
в Актюбинской области – 3;
в Алматинской области – 42;
в Атырауской области – 12;
в ВКО – 5;
в Жамбылской области – 29;
в ЗКО – 1;
в Карагандинской области – 39;
в Костанайской области – 3;
в Кызылординской области – 5;
в Мангистауской области – 3;
в Павлодарской области – 5;
в СКО – 7;
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 308 957 случаев.
За тот же период в Казахстане 222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 11;
в Алматы – 208;
в Павлодарской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 293 154 человека.