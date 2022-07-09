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Число новых случаев COVID-19 в Казахстане за сутки снова выросло

Ситуация с коронавирусом на 9 июля Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 82 человека больше, чем днем ранее. Ситуация в Нур-Султане и Алматы существенно не изменилась, а вот Алматинская, Жамбылская и Карагандинская области оказались в антилидерах, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 105;

  • в Алматы – 119;

  • в Шымкенте – 29;

  • в Акмолинской области – 6;

  • в Актюбинской области – 3;

  • в Алматинской области – 42;

  • в Атырауской области – 12;

  • в ВКО – 5;

  • в Жамбылской области – 29;

  • в ЗКО – 1;

  • в Карагандинской области – 39;

  • в Костанайской области – 3;

  • в Кызылординской области – 5;

  • в Мангистауской области – 3;

  • в Павлодарской области – 5;

  • в СКО – 7;

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 308 957 случаев.

Информация о выздоровевших от КВИ

За тот же период в Казахстане 222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 11;

  • в Алматы – 208;

  • в Павлодарской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 293 154 человека.

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