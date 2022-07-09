Число новых случаев COVID-19 в Казахстане за сутки снова выросло

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 82 человека больше, чем днем ранее. Ситуация в Нур-Султане и Алматы существенно не изменилась, а вот Алматинская, Жамбылская и Карагандинская области оказались в антилидерах, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания COVID-19, из них: в Нур-Султане – 105;

в Алматы – 119;

в Шымкенте – 29;

в Акмолинской области – 6;

в Актюбинской области – 3;

в Алматинской области – 42;

в Атырауской области – 12;

в ВКО – 5;

в Жамбылской области – 29;

в ЗКО – 1;

в Карагандинской области – 39;

в Костанайской области – 3;

в Кызылординской области – 5;

в Мангистауской области – 3;

в Павлодарской области – 5;

в СКО – 7;

в Туркестанской области – 3. Всего в стране подтверждено 1 308 957 случаев. Информация о выздоровевших от КВИ За тот же период в Казахстане 222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 11;

в Алматы – 208;

в Павлодарской области – 3. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 293 154 человека. Читайте также Какие страны возвращаются к масочному режиму Диетолог назвала продукты, приближающие к старости Новая волна коронавируса началась в Южной Корее

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