Два автобусных маршрута в Алматы изменят схему движения

В маршруты автобусов №13 и №129 в Алматы внесены изменения, сообщает Zakon.kz.

В транспортном холдинге города Алматы объясняют изменения многочисленными обращениям жителей.

С 11 июля в Турксибском районе движение маршрута №13 по ул. Спасской продлили до Северного кладбища.

Маршрут №129, двигаясь в северном направлении, будет заезжать в мкр. Карасу, а при движении в южном направлении будет ехать прямо по ул. Заводской.