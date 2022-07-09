Два автобусных маршрута в Алматы изменят схему движения
Фото: Instagram/almatyelectrotrans
В маршруты автобусов №13 и №129 в Алматы внесены изменения, сообщает Zakon.kz.
В транспортном холдинге города Алматы объясняют изменения многочисленными обращениям жителей.
С 11 июля в Турксибском районе движение маршрута №13 по ул. Спасской продлили до Северного кладбища.
Маршрут №129, двигаясь в северном направлении, будет заезжать в мкр. Карасу, а при движении в южном направлении будет ехать прямо по ул. Заводской.
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