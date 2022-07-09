Верховный муфтий поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравил казахстанцев с великим праздником Курбан айт. Он начался 9 июля и продлится три дня, сообщает Zakon.kz.

Уважаемые казахстанцы, поздравляю вас с наступлением великого праздника мусульман – Курбан айт! Желаю вам здоровья и благополучия, единства и согласия! Курбан айт – это праздник проявления добрых, истинных намерений и любви к Создателю, в этом заключается его воспитательный смысл и значимость.

В Священном Коране сказано, «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность». Это значит, что человек, намеревающийся делать добро на пути праведности, делает это бескорыстно, с любовью и с благодарностью Творцу за все дарованные ему блага. И в этот день каждый мусульманин раздает часть своего пропитания нуждающимся, то есть мясо жертвенного животного, подчеркнул муфтий.

В народе говорят, приобретайте не имущество, а благословение. В дни Курбан айта многие материально нуждающиеся граждане благодарят и благословляют тех, кто искренне помогает им и словом, и делом, и материально. Особенно в этом нуждаются пожилые люди, больные, инвалиды, сироты, многодетные семьи. Помощь им в любом виде бесценна, о чем еще раз напоминает праздник Курбан айт. Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

Верховный муфтий призвал предпринимателей страны учесть уязвимое социальное положение некоторых людей и установить в эти дни оптимальные цены на жертвенных животных и по возможности сделать скидки на продукты питания и товары первой необходимости.

Важно не забывать, что основная цель Курбан айта – формирование у мусульман нравственных ценностей, таких, как взаимная доброта, щедрость, благотворительность, соучастие. Призываю всех совершать в эти дни больше благих дел, поступков и действий, помогать ближним и нуждающимся. Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

Сегодня мусульмане всего мира совершают хадж после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Из Казахстана в Мекку поехали четыре тысячи паломников. Верховный муфтий пожелал им благополучно совершить хадж и вернуться домой.