Во время массовых протестов на Шри-Ланке пострадали 33 человека

Как минимум 33 человека пострадали во время массовых протестов и были госпитализированы в Национальную больницу Коломбо, передает Zakon.kz.

33 человека госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии, – сообщает издание Ada Derana со ссылкой на источники в больнице Коломбо.

Политические активисты на Шри-Ланке ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо в связи с продолжающимся экономическим кризисом.

9 июля толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты. В результате этого Шри-Ланка не может купить достаточно топлива, пишет ria.ru.

В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 млрд долларов.

Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей в связи с протестами.