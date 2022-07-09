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Два брата утонули на реке Урал на западе Казахстана

Два брата утонули в ЗКО Фото: Instagram/batysqaz_tjd
Двое мужчин утонули в Западном Казахстане в реке Урал. Погибшие приходились друг другу братьями, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, двое мужчин, 1991 и 2003 годов рождения, купались в необорудованном для этого месте.

В Управление в кризисных ситуациях ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что в Урале в необорудованном месте утонули двое мужчин. Пресс-служба ДЧС ЗКО

Поисковые работы проводились силами оперативно-спасательного отряда ведомства, тела утонувших были извлечены из воды в тот же день.

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