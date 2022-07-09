Два брата утонули на реке Урал на западе Казахстана
Фото: Instagram/batysqaz_tjd
Двое мужчин утонули в Западном Казахстане в реке Урал. Погибшие приходились друг другу братьями, передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, двое мужчин, 1991 и 2003 годов рождения, купались в необорудованном для этого месте.
В Управление в кризисных ситуациях ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что в Урале в необорудованном месте утонули двое мужчин. Пресс-служба ДЧС ЗКО
Поисковые работы проводились силами оперативно-спасательного отряда ведомства, тела утонувших были извлечены из воды в тот же день.
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