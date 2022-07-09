Неожиданная прибыль и пикники: астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю

Астролог Ирина Душкина рассказала, какие сюрпризы для знаков зодиака готовит неделя с 11 по 17 июля, передает Zakon.kz.

Овен

Звезды рекомендуют держать себя в руках и лишний раз не выпускать пар, рассказала эксперт изданию Marie Claire. Свободное время рекомендуется проводить в компании второй половинки. Устройте романтический вечер и не забудьте купить цветы.

Телец

Уделите время семье и любимому человеку. В этот период им очень нужно ваше внимание. Подарите второй половинке что-то приятное или сводите ее в кино. На выходные можно отправиться на базу отдыха, погода благоволит, или устроить барбекю во дворе, пригласить родственников. Семейные посиделки сближают, дают заряд положительных эмоций.

Близнецы

В вашей жизни начинается полоса везения. Это самый подходящий момент, чтобы сменить работу или хотя бы купить лотерейный билет. Звезды миллионов не обещают, но шансы на выигрыш резко возрастают. Мечта разбогатеть может осуществиться быстрее, чем вы думаете.

Рак

Ракам рекомендуется быть решительнее в своих поступках. Если друзья вам что-то советуют, прислушайтесь. Стратегия все время прятаться в своем панцире и игнорировать проблемы – не самая лучшая. Уверенные в себе люди вызывают восхищение — в отличие от тех, кто постоянно жалуется и сомневается.

Лев

Вы снова рискуете ввязаться в конфликт. Не стоит лезть на рожон, хотя ваша львиная натура сильно этого хочет. Проявите выдержку в общении с родственниками и коллегами. Вы напрасно думаете, что они намеренно выводят вас из себя.

Дева

Вам не достает психологической устойчивости, придется над этим поработать. На этой неделе стоит уделить время себе и своим желаниям — съездить на природу, пройтись по магазинам, обновить гардероб. Это вернет вам душевное спокойствие.

Весы

Если ваши планы потерпели крах, не стоит отчаиваться — все обязательно наладится. Придется запастись терпением и прислушаться к наставлениям окружающих. Доверьтесь человеку, который является для вас авторитетом.

Скорпион

Не нужно строить долгосрочных планов, сейчас нужно жить моментом. От вас потребуется проявить смекалку в решении рабочих вопросов. Не нужно конфликтовать с начальством, прислушайтесь к более опытным коллегам.

Стрелец

Положительные жизненные изменения не заставят себя долго ждать. Скорее всего, вы встретите человека, который сыграет ключевую роль в вашей судьбе. Будьте открыты к новым знакомствам. Можно сходить в кино или посидеть в кафе в компании друзей. Наложите вето на затворничество. Больше доверяйте интуиции.

Козероги

У вас наконец-то появится больше времени на общение с близкими. Возможно, начальство подпишет заявление на отпуск, даст отгул или дополнительный выходной. Но для этого нужно напомнить, что вы устали быть ломовой лошадью и нуждаетесь в полноценном отдыхе. Если в вашей семье есть дети, уделяйте им больше времени, организуйте интересный досуг. Если нужно — протяните руку помощи друзьям.

Водолей

Неделя пройдет в бытовых хлопотах, возможно продвижение по карьерной лестнице. Прислушайтесь к звездам и расширьте круг общения — это повлечет за собой положительные изменения. Вы станете более открытыми и уверенными в себе.

Рыбы

Рыбам звезды предрекают поездку, скорее всего, это будет долгожданный отпуск. Выбирайте направление, которое вам по душе, и бронируйте путевку. При наличии такой возможности можно поехать и на личном автомобиле. Лучше всего собраться большой компанией.