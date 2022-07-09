Фрагмент лица самого древнего европейца нашли на севере Испании
Фото: pixabay
Фонд Атапуэрки сообщил о том, что ученые во время раскопок в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка нашли останки древнего европейца, передает Zakon.kz.
В Атапуэрке найдено лицо первого европейца. Речь идет о фрагменте лица человеческого существа, чей возраст может составлять около 1,4 млн лет, – говорится в сообщении фонда.
Челюсть древнего человека уже исследуют. По словам научных сотрудников фонда, окаменелость, предположительно, принадлежит члену одной из первых групп, заселивших Европу.
Пещерные стоянки древнего человека в горах Сьерра-де-Атапуэрка в испанской провинции Бургос считаются древнейшими на территории Западной Европы. Новое открытие сделали в пещере Сима-дель-Элефанте.
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