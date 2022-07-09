Фрагмент лица самого древнего европейца нашли на севере Испании

Фото: pixabay

Фонд Атапуэрки сообщил о том, что ученые во время раскопок в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка нашли останки древнего европейца, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: