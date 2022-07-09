Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Фрагмент лица самого древнего европейца нашли на севере Испании

останки Фото: pixabay
Фонд Атапуэрки сообщил о том, что ученые во время раскопок в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка нашли останки древнего европейца, передает Zakon.kz.
В Атапуэрке найдено лицо первого европейца. Речь идет о фрагменте лица человеческого существа, чей возраст может составлять около 1,4 млн лет, – говорится в сообщении фонда.

Челюсть древнего человека уже исследуют. По словам научных сотрудников фонда, окаменелость, предположительно, принадлежит члену одной из первых групп, заселивших Европу.

Пещерные стоянки древнего человека в горах Сьерра-де-Атапуэрка в испанской провинции Бургос считаются древнейшими на территории Западной Европы. Новое открытие сделали в пещере Сима-дель-Элефанте.

Читайте также

NASA опубликовало самую «глубокую» фотографию Вселенной

Динозавры не были теплолюбивыми существами – исследование

4 июля взойдет самое маленькое Солнце в 2022 году

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
поле, прогноз, штормовое
Туман, гроза, шквал и град ожидаются в Казахстане в субботу
Курбан айт, время намаза в Казахстане
Время совершения айт намаза по Казахстану
паническая атака
Паникуют и страдают: названы Топ-5 знаков зодиака
мечеть, праздник
Курбан айт-2022: как будет проводиться в Казахстане главный праздник мусульман
средневзвешенный курс в обменниках
Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
Цена на сахар в Казахстане
Названа причина удорожания сахара в Казахстане
пригород Нур-Султана, присоединят к городу
Присоединят ли пригородные поселки к Нур-Султану, рассказал Кульгинов
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления