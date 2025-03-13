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Наука и технологии

В Испании обнаружены останки неизвестного вида древнего человека

Испания, останки, человек, археология , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 01:09 Фото: freepik
Археологи, проводившие раскопки в пещерном комплексе Атапуэрка (Испания), нашли останки древнего человека, ранее неизвестного науке, сообщает Zakon.kz.

Согласно анализу костных фрагментов, возраст находки составляет от 1,1 до 1,4 миллиона лет, что делает ее одной из самых древних в Западной Европе. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые восстановили часть лица по челюстной и скуловой костям, обнаружив необычные анатомические особенности. Лицо древнего человека оказалось узким и плоским, с примитивными чертами, не характерными для ранее известных европейских гоминидов. По строению черепа новый вид имеет сходство с Homo erectus, но исследователи пока не могут точно классифицировать его.

Находка может изменить существующие теории о заселении Европы. До этого самыми древними останками в регионе считались кости Homo antecessor возрастом 800 тысяч — 1,2 миллиона лет. Новый вид, возможно, обитал в Европе задолго до них или даже существовал параллельно.

Вместе с останками археологи обнаружили каменные орудия и кости животных со следами разделки, что свидетельствует о развитых навыках обработки пищи. Ученые предполагают, что предки этого вида могли мигрировать не только из Африки, но и из Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что ученые нашли белок, помогающий худеть без спорта и диет. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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