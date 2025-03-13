В Испании обнаружены останки неизвестного вида древнего человека
Согласно анализу костных фрагментов, возраст находки составляет от 1,1 до 1,4 миллиона лет, что делает ее одной из самых древних в Западной Европе. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Ученые восстановили часть лица по челюстной и скуловой костям, обнаружив необычные анатомические особенности. Лицо древнего человека оказалось узким и плоским, с примитивными чертами, не характерными для ранее известных европейских гоминидов. По строению черепа новый вид имеет сходство с Homo erectus, но исследователи пока не могут точно классифицировать его.
Находка может изменить существующие теории о заселении Европы. До этого самыми древними останками в регионе считались кости Homo antecessor возрастом 800 тысяч — 1,2 миллиона лет. Новый вид, возможно, обитал в Европе задолго до них или даже существовал параллельно.
Вместе с останками археологи обнаружили каменные орудия и кости животных со следами разделки, что свидетельствует о развитых навыках обработки пищи. Ученые предполагают, что предки этого вида могли мигрировать не только из Африки, но и из Восточной Европы.
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