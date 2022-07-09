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Фейк о вводе талонов на бензин распространяется в столице

топливо Фото: Zakon.kz
В соцсети стала распространятся информация о том, что в Нур-Султане зафиксированы очереди на АЗС в связи с дефицитом бензина марки АИ-95, также якобы установлены лимиты на продажу топлива, вводятся талоны. Корреспондент Zakon.kz обратился за разъяснением в министерство энергетики РК.
В настоящее время запасы АИ-95 по стране составляют - 40 тыс. тонн, месячное потребление 70 тыс. тонн. В городе Нур-Султане есть запас на 16 дней. Пресс-служба Минэнерго РК

Также в ведомстве уточнили, если в какой-то из АЗС есть ограничение по отпуску топлива, рекомендуется обращаться за разъяснениями в АЗС.

Соответственно распространяемая в соцсетях информация не соответствует действительности.

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