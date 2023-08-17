Дефицит бензина АИ-95 на юге Казахстана и в Алматы объяснили в Минэнерго

Вице-министр энергетики РК Ерлан Аккежанов объяснил дефицит бензина марки АИ-95 на юге Казахстана и в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ранее появилась информация, что в Алматы и южных регионах наблюдаются перебои бензина марки АИ-95. Однако Ерлан Аккенженов заявил, что на сегодня баланс производства и потребления соответствуют друг другу: при потреблении 80 тыс. тонн бензина марки АИ-95 по стране, производится такой же объем топлива.

"Было происшествие на Шымкентском НПЗ", на сегодня он ориентирован на производство на выпуск только бензина марки АИ-92. Мы знаем в октябре у нас появится 95 бензин – это связано с теми ремонтными работами, которые проводятся на Шымкентском НПЗ. Сейчас обеспечение южных областей проводится за счет мощностей Атырауского и Павлодарского НПЗ", – отметил он.

Перебои же, по его словам, связаны могут быть с рядом причин. Одна из них – развитие внутреннего туризма.

"По территории наша страна занимает девятое место, территория у нас большая, поэтому с запада на юг страны транспортировка занимает определенное время. Мы отрабатываем каждый день с КТЖ. Замечаний к КТЖ по транспортировке нет. Перебои связаны с пиковым сезоном потребления АИ-95 и в основном мы наблюдаем их в выходные дни. Это связано с тем, что в выходные дни нефтебазы не работают, то есть нет возможности налить в бензовозы и доставит на автозаправочные станции. Это связано еще и с тем, что в выходные дни нефтебазы не имеют возможности оформления сопроводительных накладных на топливо. Мы также наблюдаем, что возрос внутренний туризм – Капчагайское водохранилище, Балхаш и Алаколь", - заявил вице-министр.

В целом, по его данным, запасов бензина АИ-95 хватит на 19 дней. Параллельно на этот год предусмотрен импорт 40 тыс. тонн АИ-95.

"На сегодняшний момент контракты соответствующие заключены, дочерние организации нашей нацкомпании "КазМунайГаз", импорт будет осуществлен в августе. Первый импорт будет в районе 19 тыс. тонн, это будет скорее всего, пару месяцев, то есть разовая акция. В целом, в октябре мы начнем выпуск АИ-95 на мощностях Шымкентского НПЗ", – резюмировал Ерлан Аккенженов.

2 августа министр энергетики заявил, что бензин АИ-95 будут завозить в Казахстан из России.

18 июля заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев на пресс-конференции в Астане прокомментировал отсутствие бензина марки АИ-95 на некоторых АЗС страны.