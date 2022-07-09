Елена Рыбакина стала новой чемпионкой Wimbledon

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сделала большой исторический шаг, выиграв открытый чемпионат Великобритании. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса, сообщает Zakon.kz.

Первый номер сборной Казахстана одержала волевую победу в трех партиях. Проиграв стартовую партию 3:6, Елена Рыбакина далее не сломилась и показала весь свой характер, что было отражено ее неотразимой игрой на центральном корте Лондона.

Во втором сете Рыбакина, быстро сделав брейк, взяла партию – 6:2. Тот же сценарий продолжился и в третьей, заключительной, партии. Казахстанка уверенно закрыла ее с тем же счетом – 6:2, и одержала общую итоговую победу.

Таким образом, Елена Рыбакина – новая чемпионка Уимблдона.

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