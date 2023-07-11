Онс Жабер намерена взять реванш у Елены Рыбакиной

Теннисистка из Туниса Онс Жабер высказалась о предстоящем матче с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона-2023, сообщает Zakon.kz.

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Жабер и Рыбакина встречались в финале Открытого чемпионата Великобритании в прошлом году. Тогда представительница Казахстана нанесла поражение теннисистке из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Год спустя Жабер желает взять реванш у Елены, об этом шестая ракетка мира сообщила на пресс-конференции.

"Я собираюсь взять реванш. В прошлом году это был тяжелый финал. Наша новая встреча принесет много воспоминаний. Надеюсь сыграть так же, как в матче 1/8 финала с Петрой, и одержать победу, потому что она потрясающая теннисистка. Как видите, она всегда "бум, бум". Беспощадная". Онс Жабер

В 1/8 финала Онс Жабер разгромила чешку Петру Квитову со счетом 6:0, 6:3.

Ранее Елена Рыбакина прокомментировала свой выход в четвертьфинал Уимблдона.