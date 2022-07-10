Игровой клуб в Туркестанской области ограбили на 350 тысяч

Сотрудники криминальной полиции Туркестанской области задержали парней, совершивших разбойное нападение на игровой клуб, сообщает Zakon.kz.

7 июля 2022 года, в 4:58 на пульт 102 обратилась кассир одного из игровых клубов, расположенного в областном центре. По словам потерпевшей девушки, неизвестные лица в масках совершили разбойное нападение на игротеку. Двое мужчин в масках и с неустановленным оружием проникли в помещение и стали угрожать физической расправой в случае невыполнения требований. Затем молодые люди взломали кассовый ящик игротеки, забрали 350 тысяч тенге и скрылись. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 ч.2 УК РК «Разбой». Замначальника ДП Туркестанской области полковник полиции Курманбек Сахов

Была создана оперативно-следственная группа, совершен подворный обход близлежащих территорий. Были опрощены возможные очевидцы и изучены записи с камер видеонаблюдения.

В результате работы были установлены и задержаны двое подозреваемых

В ходе расследования молодые люди признались в совершении преступления и пояснили, что потратили похищенные деньги на собственные нужды. Кроме того, выяснилось, что один из подозреваемых заранее приобрел игрушечный пистолет на одном из городских рынков. А, после совершения разбойного нападения выкинул его в туалет. Игрушечный пистолет изъят в качестве вещественного доказательства. Замначальника ДП Туркестанской области полковник полиции Курманбек Сахов

В настоящее время по данному досудебное расследование. Подозреваемые арестованы.