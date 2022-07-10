Казахстанка стала победительницей Всемирных игр-2022 по карате

Софья Берульцева, представляющая сборную Казахстана по карате на Всемирных играх-2022 в американском Бирмингеме, стала победительницей, сообщает Zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, «золото» казахстанке досталось в категории свыше 68 килограммов.

В финале Софья Берульцева вышла на татами против Марии Торрес Гарсии из Испании.

На турнир приехали только сильнейшие каратисты мира – всего 96 человек.

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