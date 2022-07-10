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Замначальника ДУИС Шымкента задержан в своем кабинете по подозрению в коррупции

Задержан замначальника ДУИС Шымкента Фото: Zakon.kz
Временно исполняющий обязанности начальника ДУИС Шымкента подозревается в получении взятки. Накануне, 9 июля, он был задержан в своем кабинете и водворен в ИВС, сообщает Zakon.kz.

По предварительным сведениям, замначальника ДУИС подозревается в получении взятки путем вымогательства у подчиненных за общее покровительство и попустительство по службе.

В сообщении пресс-службы МВД говорится, что досудебное расследование осуществляется по факту взяточничества. Задержанный водворен в изолятор временного содержания города Шымкента.

В ведомстве отметили, что вопросы коррупции находятся на ежедневном контроле Министерства внутренних дел, и то, что о подобных фактах необходимо заявлять в подразделения собственной безопасности МВД.

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