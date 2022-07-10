Сильные ливни привели к наводнениям на трех островах Греции

В ряде районов островов Скирос, Скиатос и Тасос затопило дороги, временно остановлено движение транспорта, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, сильнее всего пострадал Скирос, где мощными потоками воды снесены четыре моста через реки, подтоплены многие части острова. Работники гражданской защиты региона Центральной Греции с первых часов возникновения экстремальных погодных явлений оказывали поддержку муниципальным властям, полиции и армии в перевозке в безопасные места десятков местных жителей и туристов, которые находились на пляжах и не могли уехать из-за затопления дорог.

Сообщается, что мэр Скироса Никос Маврикос направил в администрацию региона Центральной Греции просьбу объявить на острове чрезвычайное положение, что позволит быстро выделить средства на восстановление пострадавшей инфраструктуры и компенсацию ущерба жителям.

По первым оценкам, на острове размыты два пляжа, повреждены участки ряда дорог, которые муниципальные службы уже очищают от принесенных водными потоками камней и грязи.