Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сильные ливни привели к наводнениям на трех островах Греции

наводнение Фото: pixabay
В ряде районов островов Скирос, Скиатос и Тасос затопило дороги, временно остановлено движение транспорта, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, сильнее всего пострадал Скирос, где мощными потоками воды снесены четыре моста через реки, подтоплены многие части острова. Работники гражданской защиты региона Центральной Греции с первых часов возникновения экстремальных погодных явлений оказывали поддержку муниципальным властям, полиции и армии в перевозке в безопасные места десятков местных жителей и туристов, которые находились на пляжах и не могли уехать из-за затопления дорог.

Сообщается, что мэр Скироса Никос Маврикос направил в администрацию региона Центральной Греции просьбу объявить на острове чрезвычайное положение, что позволит быстро выделить средства на восстановление пострадавшей инфраструктуры и компенсацию ущерба жителям.

По первым оценкам, на острове размыты два пляжа, повреждены участки ряда дорог, которые муниципальные службы уже очищают от принесенных водными потоками камней и грязи.

Читайте также

Пенсионер повесился в своей комнате в доме престарелых в Уральске

14 человек погибли во время стрельбы в баре в ЮАР

Игровой клуб в Туркестанской области ограбили на 350 тысяч тенге

Елена Беляева
Греция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
поле, прогноз, штормовое
Туман, гроза, шквал и град ожидаются в Казахстане в субботу
открытие
В Туркестане открылся первый городской пляж
Теннис Приз Финал
Елена Рыбакина заработала более 1 млрд тенге за победу на Wimbledon 2022
астрология
Неожиданная прибыль и пикники: астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю
Рейтинг самых дорогих городов
Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира: в него вошли Алматы и Нур-Султан
пригород Нур-Султана, присоединят к городу
Присоединят ли пригородные поселки к Нур-Султану, рассказал Кульгинов
Ситуация в Украине 7 июля
Ситуация в Украине: Россия объявляет о паузе в боях, Финляндия установит заграждения на границе
Анкара
Канада изменила название Турции в официальных документах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления