Пенсионер повесился в своей комнате в доме престарелых в Уральске

Тело 61-летнего постояльца Уральского центра оказания специальных социальных услуг (дома престарелых) вечером 9 июля, передает Zakon.kz.

Обнаружено тело с признаками механической асфиксии, была оказана первая помощь, но безрезультатно. Согласно алгоритму действий сотрудников в случае смерти услугополучателей были оповещены соответствующие службы, - рассказали порталу «Мой город» в ДП региона.

Сообщается, что уже ведутся следственные действия, взяты необходимые показания сотрудников. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут известны 11 июля. После этого будет вынесено заключение по делу.

Как стало известно, погибший постоялец - инвалид второй группы. Мужчина поступил в Уральский центр оказания специальных социальных услуг 8 февраля 2008 года.

У него диагностировано биполярное аффективное расстройство, смешанный тип с ежегодными обострениями, гипоманиакальное состояние, умеренно-выраженный гипопато-гипобулический дефект. В мае текущего года прошел лечение в Областном центре психического здоровья. Есть дети, которые проживают в Уральске, - уточнили в центре.

В полиции сообщили, что по данному факту начато расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».