Разные судьбы: как пожилые люди попадают в дома престарелых

В Центре социальных услуг "Шаңырақ" в Алматы проживают 290 человек. Постояльцы называют это место своим вторым домом.

К слову, сегодня здесь особая праздничная атмосфера, уже на входе была слышна музыка и аплодисменты. Zakon.kz попал на праздничный концерт для жителей центра "Шаңырақ" в преддверии Дня инвалидов, который организован при поддержке акимата города Алматы.

Фото: Zakon.kz

Бабушек, дедушек и всех, кто когда-то столкнулся с тяжелой жизненной ситуацией, поздравили с праздником и вручили памятные подарки.

Фото: Zakon.kz

Директор Центра социальных услуг "Шаңырақ" Зафар Аппазов рассказал, что сегодня здесь проживают 290 человек – инвалиды первой и второй групп, а также пенсионеры по возрасту.



"В основном сюда попадают пожилые люди, у которых нет детей, и они не могут о себе позаботиться. А у кого-то они может и есть, но по каким-либо причинам у них нет возможности ухаживать за родителями. В таком случае через суд дети отказываются от своих родителей, а мы их принимаем на опекунство", – сказал Зафар Аппазов.

По его словам, каждый случай рассматривается индивидуально комиссией. Для начала подается заявление в районный отдел занятости. Затем комиссия выезжает по месту жительства, проверяет бытовые условия, наличие детей, уже после принимается решение.

"Мы не принимаем в центр тех, кто хочет оставить родителей на месяц-другой. Потому что бывают такие случаи, когда дети уезжают за границу и просят нас, скажем так, последить за родителями", – уточнил Аппазов.

Фото: центр социальных услуг "Шаңырақ"

"Конечно, у всех бывают разные жизненные ситуации. И я не судья, по-своему многих людей понимаю. Некоторые дети сами становятся инвалидами, кто-то уже пенсионного возраста. У нас живет бабушка, которой исполнилось 100 лет, ее сыну – 80 лет, он сам за собой уже ухаживать не может, поэтому мы его маму забрали сюда", – подчеркнул он.

Фото: Zakon.kz

Условия проживания здесь более чем комфортные. Каждому выделяют отдельную комнату, четырехразовое питание, полное медицинское обслуживание, жителям центра также покупают по необходимости одежду.

Фото: Zakon.kz

В центре работают квалифицированные врачи, психологи и психотерапевты, готовые в любую минуту оказать помощь.



"Единственное условие – 70% от начисляемой пенсии или пособий по инвалидности мы удерживаем на содержание самих опекаемых. Такие правила ввели в 2016 году. На эти деньги закупаем необходимые лекарства, водим к стоматологам и многое другое. Все остальные расходы спонсируются из местного бюджета", – добавил Зафар Аппазов.

Каждый постоялец проводит свой досуг здесь так, как пожелает. В центре проводят опрос, чтобы выяснить, кто и что любит делать. К примеру, некоторые занимаются скандинавской ходьбой, кто-то посещает йогу, кто-то шьет, другие любят рисовать.

Фото: Zakon.kz

А вот этот щенок тоже недавно обрел второй дом. Глава центра "Шаңырақ" рассказал, что жители очень полюбили песика, поэтому решили оставить.

Фото: Zakon.kz

Своей историей с нашим корреспондентом поделилась Раиса Романова. Она проживает в центре с декабря 2022 года.



Женщина рассказала, что раньше занимались общественной деятельностью, помогала людям, а теперь и ей понадобилась эта помощь.

Фото: Zakon.kz

"У меня возникли серьезное проблемы со здоровьем, и мне нужна была помощь, а семьи у меня нет. И вот эту заботу я обрела здесь. Есть ведь такое выражение: "рай на земле", вот этот рай я получила здесь", – отметила Раиса Романова.

По ее словам, судьбы у жителей этого дома разные. Но все живут дружно, кто-то даже встретил вторую половинку и женился.



"Судьбы разные, серьезные, несчастные. Тот, кто здесь оказался, просто нуждались в заботе. Кого-то сюда привели дети, потому что собрались уезжать за границу на заработки. Понять это сложно, потому что родители уделяли внимание своим детям, растили, кормили, работали для этого. Может быть, выбивались из сил, чтобы выучить. А потом, когда они становятся немощными, их просто бросили на произвол судьбы. Конечно, здесь все хорошо, но они не чувствуют родное семейное счастье", – поделилась Раиса Романова.

Людей с такими историями в центре немало. Но те, кого оставили, пытаются строить новый мир здесь – в центре "Шаңырақ".

