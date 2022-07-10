Кровля обрушилась в спортзале школы в Караганде

Фото: Отдел образования Караганды

В конце июня в школе №50 начались внутренние ремонтные работы в спортивном зале (покраска стен, побелка потолка, замена деревянного пола) и ремонт мягкой кровли над спортивным залом. 8 июля около 21:00 произошел обвал плит и балок перекрытия кровли, передает Zakon.kz.

Пострадавших нет. Сотрудники ДЧС региона на место ЧП не выезжали. Здание КГУ «Основная средняя школа № 50» города Караганды введено в эксплуатацию в 1962 году. Здание школы не имело никаких признаков аварийности (деформация стен, проседание фундамента и др.), поэтому в учебном году подобное произойти не могло. Отдел образования города Караганды Отмечается, что на место выезжал аким города, руководители управления и отдела образования, представители управления ЧС. По поручению акима области Жениса Касымбека создана межведомственная комиссия для проведения расследования и установления причин произошедшего. Читайте также Найдены два ребенка, потерявшихся во время отдыха на побережье Алаколя Два человека пострадали в аварии в Алматы Улицы и дворы затопило из-за ливня в селе Карагандинской области

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