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Турист снял на видео обрушение ледника в популярном ущелье Кыргызстана

Кыргызстан Фото: скриншот видео
Британский путешественник Гарри Шиммин опубликовал в соцсети видео природного происшествия в ущелье Джууку, расположенном вблизи южного побережья Иссык-Куля, передает Zakon.kz.
В срочную службу МЧС Кыргызской Республики поступила информация о том, что из-за таяния обрушился ледник в ущелье Джууку Джеты-Огузского района, – цитируют РИА Новости представителя пресс-службы МЧС КР.

Сообщается, что, на место для ликвидации возможных последствий ЧП выехали два сотрудника Джеты-Огузского районного отдела МЧС и бригада службы, отвечающей за состояние пастбищ. До места схода ледника около 100 км.

Ущелье Джууку – одно из самых длинных в Кыргызстане. Через него проходит множество туристических маршрутов.

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