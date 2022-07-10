Вооруженный мужчина задержан в Алматы
Фото: Zakon.kz
Неизвестный прогуливался с оружием в микрорайоне Дарабоз. Местные жители обратились в полицию, передает Zakon.kz.
Департамент полиции города Алматы сообщает, что около 22:00 на пульт 102 поступило сообщение о вооруженном мужчине, прогуливавшемся в частном секторе Алатауского района Алматы, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточняется, силами патрульной полиции и спецподразлеления мужчина был задержан.
Другие подробности пока не сообщаются.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ