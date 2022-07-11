Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра

Глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Об этом она объявила в авторской статье, опубликованной на сайте газеты The Daily Telegraph.

Мы сталкиваемся с серьезнейшими вызовами у себя дома на фоне глобального экономического кризиса. Мы сталкиваемся и с серьезнейшими вызовами за рубежом, исходящими от агрессивной России и все более решительного Китая. Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс

46-летнюю Трасс называют потенциальным преемником Бориса Джонсона, и, согласно опросам, она пользуется популярностью среди членов Консервативной партии.

Трасс пообещала в случае, если она станет главой правительства, сокращать налоги с первого же дня в должности, чтобы «помочь людям справиться со стоимостью жизни».

Пока на пост премьера претендуют десять политиков. Одиннадцатым кандидатом может стать министр внутренних дел Прити Пател, ее решение о выдвижении ожидается в понедельник.

Ранее свои кандидатуры на пост премьера выдвинули экс-министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, а также бывший глава МИД страны Джереми Хант.