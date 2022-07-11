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Врач-диетолог перечислил продукты для похудения после 40 лет

Похудеть после 40 Фото: pixabay
По словам специалиста, процесс похудения невозможен без изменения образа жизни, избавиться от лишних килограммов только с помощью сбалансированного питания не получится, сообщает Zakon.kz.

Российский врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в интервью «Газета.Ru» перечислил продукты для похудения после 40 лет.

Диетолог рекомендовал включить в ежедневный рацион продукты с высоким содержанием постного белка, а именно курицу и говядину. Как пояснил врач, они содержат витамины и аминокислоты, которые способны ускорить метаболизм, к тому же способствуют похудению. Специалист также посоветовал обратить внимание на потребление достаточного количества клетчатки. По его словам, шпинат, капуста и сельдерей содержат много клетчатки и помогут справиться с чувством голода.

И, наконец, диетолог сказал, что после сорока необходимо отказаться от сахара и включить в рацион побольше блюд с содержанием медленных углеводов. Такие блюда, по его словам, «дольше перевариваются и не способствуют резкому выбросу глюкозы в кровь».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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