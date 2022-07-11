454 казахстанца заболели COVID-19 за сутки

11 июля в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией находятся 14 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает Zakon.kz.

По состоянию на 11 июля лечение от КВИ продолжают получать 2837 человек (2777- и 60 КВИ+), из них в стационарах – 291, на амбулаторном уровне – 2546.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 14;

в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ – ни одного пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 118,

в Алматы – 200,

в Шымкенте – 23,

в Акмолинской области – 7,

в Алматинской области – 30,

в Атырауской области – 16,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 11,

в Костанайской области – 3,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 3,

в Туркестанской области – 3.

⠀ Всего в стране подтверждено 1 309 888 случаев.

В Казахстане 126 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане - 40,

в Алматы - 74,

в Атырауской области - 9,

в Павлодарской области - 2,

в Туркестанской области - 1.