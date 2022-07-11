454 казахстанца заболели COVID-19 за сутки
По состоянию на 11 июля лечение от КВИ продолжают получать 2837 человек (2777- и 60 КВИ+), из них в стационарах – 291, на амбулаторном уровне – 2546.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 14;
в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ – ни одного пациента.
За прошедшие сутки зарегистрировано 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 118,
в Алматы – 200,
в Шымкенте – 23,
в Акмолинской области – 7,
в Алматинской области – 30,
в Атырауской области – 16,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 17,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 11,
в Костанайской области – 3,
в Кызылординской области – 12,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 3,
в Туркестанской области – 3.
⠀ Всего в стране подтверждено 1 309 888 случаев.
В Казахстане 126 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане - 40,
в Алматы - 74,
в Атырауской области - 9,
в Павлодарской области - 2,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровели 1 293 448 человека от COVID-19.