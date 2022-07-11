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454 казахстанца заболели COVID-19 за сутки

заболевшие, КВИ Фото: Zakon.kz
11 июля в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией находятся 14 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает Zakon.kz.

По состоянию на 11 июля лечение от КВИ продолжают получать 2837 человек (2777- и 60 КВИ+), из них в стационарах – 291, на амбулаторном уровне – 2546.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 14;

  • в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ – ни одного пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 118,

  • в Алматы – 200,

  • в Шымкенте – 23,

  • в Акмолинской области – 7,

  • в Алматинской области – 30,

  • в Атырауской области – 16,

  • в ВКО – 3,

  • в Жамбылской области – 17,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 11,

  • в Костанайской области – 3,

  • в Кызылординской области – 12,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 5,

  • в СКО – 3,

  • в Туркестанской области – 3.

⠀ Всего в стране подтверждено 1 309 888 случаев.

В Казахстане 126 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане - 40,

  • в Алматы - 74,

  • в Атырауской области - 9,

  • в Павлодарской области - 2,

  • в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели 1 293 448 человека от COVID-19.

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