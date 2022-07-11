Анна Данилина выиграла 27-й титул и вошла в Топ-20 мирового рейтинга

Вслед за Еленой Рыбакиной другая казахстанская теннисистка Анна Данилина добилась успеха на крупном турнире в Германии. Она стала чемпионкой в парном разряде на соревнованиях серии ITF W100, что подняло ее на 19-е место в женском рейтинге WTA, сообщает Zakon.kz.

Анна Данилина с Арианне Хортоно из Нидерландов первенствовали на грунтовых состязаниях в Германии. Казахстано-голландская пара, посеяная на этом турнире под первым номером, оправдала надежды болельщиков и уверенно дошла до финала. В решающем поединке им противостояли Анкита Райна (Индия) и Розали Ван Дер Хук (Нидерланды).

Финальный матч завершился в трех сетах – 6:7 (4:7), 6:4, 10:6, в пользу Анны и Арианне. Этот титул для Данилиной 27-й в парном разряде.

Напомним, в январе 2022 года Анна Данилина с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей выиграли на кортах Сиднея турнир серии WTA 250.

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