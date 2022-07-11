Снижение вреда, а не запреты: главное с Глобального никотинового форума

Девятый ежегодный Глобальный форум по никотину (GFN22), прошедший 16-18 июня, собрал 50 признанных международных экспертов по табаку и никотину и сотни делегатов в польской столице Варшаве.

Форум под лозунгом «Снижение вреда от табака – здесь во благо» сконцентрировал обсуждение вокруг ключевой темы – политика государств в области здравоохранения и, в частности, регулирование альтернативных менее вредных никотиновых продуктов, таких как бездымные электронные сигареты.

Участники форума единогласно констатировали, что запретительные практики в сфере борьбы с табаком не работают. А работает и дает превосходный эффект в снижении курения принцип снижения вреда – новый подход, основанный не на запретах, а на использовании менее вредных и опасных продуктов.

Странно, но правительства почему-то удивительно глухи к своим гражданам, отметили делегаты GFN22. Трудно понять, почему в большинстве государств медицинские власти игнорируют очевидные факты, связанные с бездымными альтернативами сигаретам. Возникает парадоксальная ситуация: своим регулированием они стимулируют не переход на менее вредные никотиновые продукты, а... на курение сигарет.

Сами курильщики против такого отношения к их интересам. Три четверти опрошенных потребителей никотина хотят, чтобы политики учитывали их точку зрения при обсуждении правил, касающихся табака и никотина.

Таковы итоги опроса более 44 тыс. взрослых жителей 22 стран, проведенного независимой исследовательской фирмой Povaddo.

Почти 90% респондентов считают, что правительства их стран должны прислушиваться к голосам людей, которых они представляют, при принятии решений.

К сожалению, пока в борьбе с табачной зависимостью преобладает противоположный подход: власти почему-то уверены, что они лучше знают, как надо противодействовать курению и снижать смертность от него. И продвигают программы, основанные на тотальных запретах и повышении цен до драконовского уровня. Итог: огромные и затратные программы, продвигаемые госорганами, попросту не работают.

Одно из исследований, представленных на нынешнем Глобальном форуме по никотину, наглядно доказывает, что рекомендуемые ВОЗ меры по борьбе против табака терпят неудачу. Речь идет о пакете мер MPOWER, который с 2005 года продвигался в рамках так называемой Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком.

Группа социологов под руководством профессора Ларса Рамстрёма выяснила, что многократно снизившийся уровень потребления табака в ряде стран (например, в Великобритании) – это отнюдь не заслуга MPOWER. Оказалось, что фиксируемый в ряде государств удивительный эффект массового отказа людей от курения связан не с запретами в рамках MPOWER (там, где их внедряли, население продолжает активно курить, как и раньше), а с применением правительствами принципов снижения вреда.

Снижение вреда – это современный подход к общественному здравоохранению, основанный на предоставлении потребителям приоритетного доступа к более безопасным формам продуктов. Это касается, в частности, продукции с никотином.

Доказано, что никотин не вызывает рака. Причиной последнего является сигаретный дым: когда табак горит, он выделяет тысячи токсичных химических веществ. Люди курят, чтобы получить никотин, и в результате умирают от рака, который провоцируют совсем другие вещества. Фактически именно табачный дым оказался ведущей причиной смертельных неинфекционных заболеваний в мире: от курения умирают 8 млн человек ежегодно, отметили участники форума.