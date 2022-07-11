Дожди и жара до 40 градусов – прогноз погоды в Казахстане на 12-14 июля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 июля 2022 года. Прогнозируются сильные дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Отрог северного антициклона с центром над Салехардом окажет свое влияние на северную часть территории страны, южные регионы будут находится в поле пониженного давления и волновой фронтальной деятельности.

На большей части республики, по мере дневного прогрева, воздушные массы станут неустойчивыми, что приведет к развитию кучево-дождевой облачности. 12-13 июля в центре и на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь на западе и юго-западе страны ожидается погода без осадков и очень сильная жара. РГП «Казгидромет»

Основной фон температуры воздуха днем на западе +34...+42°С, на юго-западе +40...+45°С, на северо-западе повышение от +28...+35°С до +30...+40°С, на севере колебание от +25...+33°С до +22...+30°С, в центре +22...+30°С, на востоке понижение температуры воздуха от +22...+32°С до +17...+25°С, на юге повышение температуры от +29...+37°С до +32...+40°С, на юго-востоке страны – от +22...+32°С до +25...+35°С.