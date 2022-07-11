Как обезопасить себя от интернет-мошенников — МВД

По данным Министерства внутренних дел, с начала года в Казахстане было совершено 9,6 тыс. преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, передает корреспондент Zakon.kz.

В министерстве отметили, что по-прежнему самым распространенным способом мошенничества остается онлайн-торговля. За полгода было совершено более 3,5 тыс. таких преступлений.

Также зарегистрировано порядка 1,5 тыс. фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях. Примерно в 750 случаях они были совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты.

К примеру, в последнее время участились факты мошенничеств, совершаемых от имени сотрудников правоохранительных органов. Лжеполицейские звонят на телефоны граждан и сообщают, что на них в настоящее время якобы оформляется кредит под залог недвижимого имущества. Для поимки аферистов лжеполицейские предлагают срочно продать недвижимость по заниженной цене, а денежные средства для сохранности перевести на «страховой счет». Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Жандос Суюнбай

Так, на аналогичную схему попалась жительница Алматы, которая продала свою квартиру, а полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тенге несколькими траншами перевела на счета мошенников.

По данному факту УП Алмалинского района ДП Алматы начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190, ч. 4 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере».

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что в мошеннических действиях использовались около 10 банковских карт, оформленных на проживающих в разных городах Казахстана подставных лиц. Оперативниками подразделения по борьбе с киберпреступнстью МВД Казахстана совместно с коллегами из Павлодарской области и Алматы была задержана преступная группа из 15 человек, являющихся гражданами Казахстана и России. В отношении пяти участников избрана мера пресечения «арест». В настоящее время установлена возможная причастность участников группы к шести эпизодам интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 106 млн тенге. Жандос Суюнбай

В связи с этим в МВД просят перепроверять любую информацию, которая поступает по телефону.

Не нужно по первому требованию или рекомендации незнакомцев по телефону диктовать банковские реквизиты или коды из SMS-сообщений для блокировок несанкционированных операций, а также переводить свои сбережения на какие-либо счета банка.

При поступлении телефонного звонка якобы из банка с сообщением о подозрительной операции по банковскому счету, оформлении третьим лицом кредита на ваше имя, несанкционированном списании денежных средств, начислении бонусов и переводе их в денежные средства необходимо прекратить разговор и самостоятельно обратиться в банк.

При осуществлении купли-продажи в интернете нужно внимательно изучать информацию о продавце или сайте. Не сообщать и не указывать дополнительные данные своих банковских карт на сомнительных сайтах, не проводить операции через банкомат по указанию незнакомых лиц, а также воздержаться от полной или частичной оплаты посредством перевода и совершать сделки только из рук в руки.