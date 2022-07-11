Рост давления на рынок труда обсудил Токаев с Дуйсеновой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства заслушал информацию о работе министерства, в том числе по вопросам пенсионного обеспечения и разработке Социального кодекса.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены подходы к формированию новой социальной политики, которая будет направлена на повышение уровня благополучия каждой казахстанской семьи и создание условий для обеспечения продуктивной занятости.

Тамара Дуйсенова ознакомила президента с планами по созданию Цифровой карты семьи, развитию Портала социальных услуг и Информационной системы социального казначейства. Учитывая изменения в геополитической обстановке и рост давления на рынок труда, главой государства рассмотрены планы развития миграционной политики.