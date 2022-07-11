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Участник январских беспорядков в Алматы за хищение оружия осужден на 6 лет

суд январские события Фото: Zakon.kz
В Алмалинском районном суде Алматы завершено рассмотрение уголовного дела по факту хищения огнестрельного оружия в период январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы суда, 33-летний подсудимый вместе с неустановленным лицом незаконно проникли в оружейный магазин в период режима ЧП и украли гладкоствольное оружие марки Beretta Perennia III стоимостью 204 733 тенге, а также гладкоствольное оружие марки ATA ARMS стоимостью 187 557 тенге.

В сообщении городского суда заявлено, что подсудимый вину признал частично.

По его словам, в магазин он не заходил, а оружие «нашел около магазина и подобрал его для дальнейшей передачи в правоохранительные органы».

Однако вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, которые являются его знакомыми. Они утверждают, что подсудимый вместе с неустановленным следствием лицом проникли в магазин и обратно и сели в машину с украденным оружием.

Прокурор обвинение поддержал и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Смягчающими вину обстоятельствами являются наличие двоих несовершеннолетних детей, частичное признание вины и молодой возраст подсудимого. Отягчающим обстоятельством явилось совершение преступления в момент ЧП.Пресс-служба городского суда

Приговором суда подсудимый признан виновным в хищении огнестрельного оружия в группе лиц по предварительному сговору и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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