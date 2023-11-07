Участника январских беспорядков осудили в Таразе

Суд №2 Тараза вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, которого обвиняли в хищении оружия и призывам к беспорядкам во время январских событий 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда 7 ноября, жителя Тараза судили по обвинению в участии и призывах к массовым беспорядкам, а также в хищении оружия (ч. 2, ч. 3 ст. 272; п. 3 ч. 3 ст. 188 УК РК).

Суд установил, что в ночь на 6 января 2022 года подсудимый активно призывал жителей Тараза к массовым беспорядкам. Вместе с другими участниками беспорядков он незаконно проник в здание ИВС управления полиции и украл оттуда оружие. Своими действиями он нанес ущерб более чем на 500 тыс. тенге.

Сам житель Тараза своей вины не признал. Суд подтвердил виновность подсудимого по большинству вменявшихся обвинений благодаря показаниям свидетелей, видеозаписям и вещественным доказательствам. По ч. 2 ст. 272 УК РК (участие в массовых беспорядках) обвинение с фигуранта сняли из-за недостаточности доказательств.

В итоге суд приговорил жителя Тараза к четырем годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

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