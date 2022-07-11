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Триллер Тимура Бекмамбетова попал в Топ-10 фильмов на Netflix

Тимура Бекмамбетова, фильм особо опасен, Netflix Фото: Instagram/bekmambetovtimur
Триллер «Особо опасен» с Анджелиной Джоли попал в Топ-10 самых просматриваемых фильмов на Netflix, сообщает Zakon.kz.

Причины, почему фильм 2008 года попал в Топ, неизвестны.

Фильм снят по одноименному комиксу Марка Миллара. Премьера состоялась 12 июня 2008 года в Лондоне.

В главных ролях снялись Джеймс Макэвой, Морган Фримен, Анджелина Джоли. Также эпизодические роли исполнили российские актеры Константин Хабенский и Дато Бахтадзе.

Картина получила две номинации на премию «Оскар» — за лучший звук и лучший монтаж звука.

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