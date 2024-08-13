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Для чего люди смотрят триллеры и фильмы ужасов, и кому их смотреть нельзя

зачем люди смотрят фильмы ужасов, и кому их смотреть нельзя, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 02:00 Фото: pixabay
Психолог Лариса Овчаренко рассказала, зачем люди смотрят триллеры и фильмы ужасов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" специалист отметила, что чаще всего тревожные и впечатлительные люди предпочитают смотреть триллеры и ужастики, однако именно им и нельзя их смотреть.

По ее словам, отказаться от просмотра ужастиков стоит тревожным, мнительным, высокочувствительным людям, а также людям с очень подвижной, лабильной нервной системой.

"Секрет и парадокс в том, что очень часто именно эти люди и смотрят такое кино, потому что есть потребность психики перепрожить страхи, которые так или иначе отражаются через это кино", – объяснила Овчаренко.

Она отметила, что таким образом люди в безопасной обстановке встречаются с тем, чего боятся. Если избежать просмотра не удалось, эксперт советует проговорить свой страх или заняться физической активностью. Также стоит выпить воды, умыться, "дать организму ощутить, что он здесь и сейчас и ему не угрожают никакие монстры".

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